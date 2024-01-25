В Харькове сегодня День траура по погибшим от атаки рф 23 января

В Харькове сегодня объявили День траура по погибшим в результате вражеского ракетного удара 23 января. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.

Ракетные обстрелы в течение 23 января привели к одной из самых масштабных по количеству жертв трагедий в Харькове за все время полномасштабной войны. В связи с чем сегодня в городе объявляется день траура - написал Терехов в Telegram.

Дополнение

В результате атаки российских войск на Харьков 23 января пострадали более 70 человек, 10 - погибли.

Накануне спасатели завершили разбор завалов разрушенной россиянами 23 января пятиэтажки.