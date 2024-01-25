Оккупанты за сутки обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковщины: ранены четыре человека

Российские войска за прошедшие сутки ударили по около 20 населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрела поселка Великая Рогань травмированы 4 человека, среди которых - подросток. Об этом сообщил в четверг председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По его словам, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Стогнии, Уды Богодуховского района; Старица, Волчанск, Бочковое, Нестерное Чугуевского района; Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района.

Оккупанты из авиации обстреляли Земляной Яр, Зыбино Чугуевского района; Красное Первое, Табаевка, Песчаное Купянского района.

Вчера около 21:30 враг обстрелял с. Большая Рогань Харьковского района. Травмированы 4 человека: женщины 60, 39 и 26 лет - состояние легкое, помощь оказали на месте; 17-летний подросток получил ранения мягких тканей головы и лица и конечностей. Госпитализирован, состояние средней тяжести - написал Синегубов в Telegram.

Также, по его словам, в результате атаки повреждены и разрушены 4 жилых дома и легковые автомобили.

Кроме того, около 19:40 оккупанты нанесли удар КАБом по с. Ольховатка Купянского района. Повреждено фермерское хозяйство. Информация о пострадавших не поступала, указал глава ОВА.

В 21:45 враг обстрелял с. Раздольное Чугуевского района. Повреждены 2 складских помещения. Без пострадавших.

В Харькове сегодня День траура по погибшим от атаки рф 23 января