путин заявил о планах рф интегрировать оккупированные украинские территории в рф в течение следующих шести лет - ISW
путин объявил о планах полной интеграции оккупированных украинских территорий в состав россии в течение следующих шести лет.
Эксперты рассказали, что не так с Верховным Судом
Эксперты рассказали, что не так с Верховным Судом.
Румынский премьер отверг заявление главы Генштаба страны о подготовке к войне с россией
Премьер-министр Румынии отвергает заявление начальника Генерального штаба страны о том, что румынам следует готовиться к возможной войне с россией.
Несколько человек погибли в результате падения небольшого самолета во Флориде
Небольшой самолет врезался в трейлерный парк в городе Клируотер, штат Флорида, в результате чего погибло несколько человек, находившихся на борту самолета и в передвижном доме на колесах.
На Днепропетровщине подняли на поверхность всех шахтеров, которые застряли под землей из-за атаки дронов рф
Все 113 шахтеров, заблокированных под землей из-за атаки беспилотника на электроподстанцию в Днепропетровской области Украины, были благополучно выведены на поверхность.
50 млрд евро от ЕС для Украины: Зеленский поблагодарил Макрона за личные усилия
Зеленский поблагодарил Макрона за личные усилия в обеспечении пакета помощи ЕС для Украины на 50 млрд евро.
Уничтожение Украиной ракетного катера рф "ивановец": аналитики оценили последствия для оккупантов
Украинские силы потопили российский ракетный катер вблизи оккупированного Крыма, ограничив военно-морской потенциал россии в западной части Черного моря.
В вузе Луганска в армию рф мобилизовали 250 студентов - ОВА
Еще два дома были разрушены в Невском Луганской области, 250 студентов Луганского государственного университета были мобилизованы в российскую армию, а российская компания захватила шахты на оккупированных территориях, имея лишь 1000 долларов капитала.
Ночью один из вражеских дронов ударил по Харьковщине, за сутки оккупанты обстреляли около 17 населенных пунктов области
Ночью вражеских беспилотник нанес удар по Харьковской области, а за минувшие сутки российские войска обстреляли около 17 населенных пунктов в регионе, о жертвах не сообщается.
Сумскую область армия рф ночью обстреляла из артиллерии и РСЗО: 30 взрывов
Российские войска обстреляли две громады в Сумской области из артиллерии и реактивных систем залпового огня, вызвав 30 взрывов за ночь.