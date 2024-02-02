путин заявил о планах рф интегрировать оккупированные украинские территории в рф в течение следующих шести лет - ISW

российский диктатор владимир путин сообщил о планах россии интегрировать оккупированные украинские территории в рф в течение следующих шести лет. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

путин заявил, что россия планирует, чтобы оккупированные территории Украины были на одном уровне с россией в неопределенных "ключевых областях" до 2030 года.

ISW предполагает, что это свидетельствует о том, что россия начинает реализацию долгосрочных планов и не предусматривает никаких территориальных уступок.

Кроме этого, путин призвал российские банки не бояться западных санкций и активизировать работу на оккупированных территориях и отметил, что субъекты рф наладили патронатные сети с оккупированными регионами Украины.

Напомним

В декабре прошлого года путин заявил, что россия не откажется от своих целей в Украине, и отмечает проблемы с системами военной связи, критикуя при этом западные поставки вооружений в Украину.

путин заявил, что против Украины воюет более 600 тысяч россиян