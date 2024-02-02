Госдеп о заявлении путина о буферной зоне: рф могла бы начать с демилитаризации частей Украины, где сейчас российские войска

Российские диктатор Владимир Путин ясно давал понять, что не изменил своих целей в войне против Украины. И если россия действительно хочет проявить интерес к демилитаризованной зоне, они могут начать с демилитаризации тех частей Украины, где сейчас находятся российские войска. Так представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге 1 февраля прокомментировал "предложение" Путина о "демилитаризованной" буферной зоне между Россией и Украиной, передает УНН.

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По словам Миллера, ему "трудно понять, как будет создана демилитаризованная зона между Россией и Украиной, когда российские войска сейчас находятся на территории Украины". "Достаточно сложно иметь демилитаризованную зону, когда российские войска продолжают действовать на украинской стороне границы - и президент Путин снова и снова ясно давал понять, что он не изменил своих целей по завоеванию и подчинению Украины", - отметил представитель Госдепа.

Я думаю, если россия действительно хотела показать интерес к демилитаризованной зоне, то они могли бы начать с демилитаризации тех частей Украины, где сейчас находятся российские войска - сказал Миллер.

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