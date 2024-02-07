Интервью путина скандальному американскому журналисту может выйти уже завтра

российский диктатор путин впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину дал интервью'ю западному журналисту, выбрав для этого сторонника Трампа и теорий заговора Такера Карлсона. Оно уже записано и может быть опубликовано 8 февраля. Как пишет УНН, об этом сообщают ВВС и The Wall Street Journal.

Детали

Во вторник путин поговорил с американским телеведущим Такером Карлсоном. Это первое интервью, которое он дал американскому, и вообще западному, журналисту с момента полномасштабного вторжения россии в Украину почти два года назад. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, интервью может быть опубликовано завтра.

Карлсон прилетел в москву на прошлой неделе. Во вторник он сообщил в соцсети Х, что записывает интервью с путиным. По его словам, интервью будет показано в неотредактированном виде на его сайте Tucker Carlson Network и позже в соцсети X, где у Карлсона более 11 миллионов подписчиков.

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Американский журналист Такер Карлсон ранее был ведущим телеканала Fox News, откуда ушел в апреле 2023 года после иска, который был выдвинут в связи с репортажем Карлсона о захвате 6 января 2021 года сторонниками Дональда Трампа Капитолия и распространении в эфире ложных утверждений Трампа о том, что его поражение на выборах 2020 года стало результатом фальсификаций.

С тех пор он активно ведет соцсети, где его видео набирают миллионные просмотры, поскольку его политические взгляды разделяют многие консервативно настроенные американцы.

Он продолжает быть сторонником Трампа, выступает за резкое сокращение нелегальной миграции в США, неукоснительное соблюдение права на владение оружием, скептически относится к проблеме глобальных климатических изменений, движению Black Lives Matter, гендерной проблематике и некоторым другим либеральным идеям. Он также заявлял, что у правительства США есть космический корабль инопланетян, повторял выдумки российских властей об американских лабораториях по производству биологического оружия в Украине, утверждал, что Каховскую ГЭС разрушили украинцы и тому подобное. Также Карлсон неоднократно с симпатией отзывался о путине.

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