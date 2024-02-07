ЕС не будет вводить санкции против Такера Карлсона за интервью с Путиным

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
  •  100209 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
  •  111204 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
  •  146901 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  201937 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  224461 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  216519 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  243858 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  250711 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  206986 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  189235 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

ЕС не будет вводить санкции против Такера Карлсона за интервью с Путиным

ЕС не будет вводить санкции против Такера Карлсона за интервью с Путиным, поскольку депутат Европарламента не имеет полномочий вводить санкции, зато около 250 российских лиц и компаний вскоре будут подвергнуты санкциям за войну в Украине.

Новости Мира •   •  7189 просмотра
ЕС не будет вводить санкции против Такера Карлсона за интервью с Путиным

Специалисты исследуют обломки ракет, которые рф применила в атаке на Украину - Игнат

Эксперты изучают обломки ракет, чтобы определить типы ракет, которые россия использовала во время атак на Украину.

Война •   •  12702 просмотра
Специалисты исследуют обломки ракет, которые рф применила в атаке на Украину - Игнат

Львовянин пытался нелегально ввезти в Украину 158 айфонов, спрятав их в обшивке авто

Львовянин пытался ввезти в Украину 158 iPhone стоимостью 8 миллионов гривен, спрятав их в конструктивных полостях своего автомобиля.

Криминал и ЧП •   •  10084 просмотра
Львовянин пытался нелегально ввезти в Украину 158 айфонов, спрятав их в обшивке авто

Украинская ассоциация футбола просит УЕФА не допустить возвращения российских команд в международный футбол

Президент УАФ Андрей Шевченко обсудил с главой УЕФА недопущение возвращения российских футбольных команд к международным соревнованиям после личной встречи.

Спорт •   •  12259 просмотра
Украинская ассоциация футбола просит УЕФА не допустить возвращения российских команд в международный футбол

Интим за 20 тысяч: в Донецкой области будут судить сутенеров, которые организовали притон

Трое жителей Днепра и Днепропетровской области обвиняются в организации борделя в Покровске и Мирнограде Донецкой области, в который привлекли восемь женщин в возрасте от 14 до 40 лет для оказания интимных услуг за вознаграждение от 12 000 до 20 000 гривен.

Криминал и ЧП •   •  10339 просмотра
Интим за 20 тысяч: в Донецкой области будут судить сутенеров, которые организовали притон

Вечером на Днепропетровщине уничтожили беспилотник оккупантов

Украинские военные сбили российский беспилотник над Криворожским районом Днепропетровской области вечером 7 февраля.

Война •   •  15706 просмотра
Вечером на Днепропетровщине уничтожили беспилотник оккупантов

Двухпартийный законопроект о границе и иностранной помощи не прошел голосование в Сенате США, но у демократов есть план "Б"

Сенат не одобрил двухпартийный пакет на сумму 118 миллиардов долларов, который бы ужесточил иммиграционное законодательство и помог Украине бороться с российским вторжением и поддержать Израиль в его войне с Хамасом.

Война •   •  17943 просмотра
Двухпартийный законопроект о границе и иностранной помощи не прошел голосование в Сенате США, но у демократов есть план "Б"

На Сумщине за день зафиксировали 154 взрыва

Российская армия обстреляла четыре населенных пункта в Сумской области, зафиксировав 154 взрыва 7 февраля.

Война •   •  18943 просмотра
На Сумщине за день зафиксировали 154 взрыва

Все должно быть конфисковано и работать на защиту от террора: Зеленский о замороженных активах рф

Президент Украины Зеленский призывает конфисковать замороженные российские активы для финансирования обороны от российского терроризма.

Война •   •  21215 просмотра
Все должно быть конфисковано и работать на защиту от террора: Зеленский о замороженных активах рф

Каждая жизнь важна: в Киеве копы достали из-под завалов собаку, пес уже в семье

Киевская полиция спасла собаку породы чихуахуа, которая оказалась под завалами квартиры, пострадавшей от российских обстрелов в Голосеевском районе столицы.

Общество •   •  22112 просмотра
Каждая жизнь важна: в Киеве копы достали из-под завалов собаку, пес уже в семье