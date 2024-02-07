ЕС не будет вводить санкции против Такера Карлсона за интервью с Путиным

Европейский союз не собирается вводить санкции против американского пропагандиста Такера Карлсона, который взял интервью у российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщил на платформе Х редактор Радио Свобода в Европе Рикард Йозвяк, передает УНН.

Детали

По его данным, о санкциях против Карлсона говорит один из членов Европейского парламента, который не имеет права голоса в вопросе наложения ограничений.

ЕС не собирается применять санкции к Такеру Карлссону. Просто об этом говорит некий член Европейского парламента, который не имеет права голоса по европейским санкциям написал Йозвяк.

Зато Рикард Йозвяк сообщил, что вскоре под санкции попадут около 250 российских лиц и компаний из-за войны в Украине.

Ранее в СМИ появлялась информация, что из-за интервью с Путиным Такер Карлсона может попасть под санкции Европейского Союза.

Напомним,

На этой неделе Карлсон посетил россию, где встретился с Путиным для записи интервью. Он сообщил, что выпустит интервью уже скоро. Содержание интервью Карлсона с Путиным пока непонятно, но, учитывая то, что журналист долгое время защищал российскую политику, можно ожидать, что оно будет благосклонным к москве.

Интервью путина скандальному американскому журналисту может выйти уже завтра