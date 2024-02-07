У ЄС пропонують ввести санкції проти ведучого Такера Карлсон, який взяв інтерв'ю у путіна

Через інтерв'ю з путіним Такер Карлсона може потрапити під санкції Європейського Союзу. Про це в інтерв'ю Newsweek заявили нинішні і колишні члени Європарламенту, передає УНН.

Деталі

Робота Карлсона в росії може призвести до того, що колишній ведучий Fox News опиниться в конфлікті з ЄС, заявив Newsweek колишній прем'єр-міністр Бельгії і нинішній член Європейського парламенту Гі Верхофстадт.

Депутат закликав ЄС розглянути можливість введення "заборони на в'їзд" для Карлсона, назвав його "рупором" колишнього президента Дональда Трампа і путіна.

Оскільки путін - військовий злочинець, а ЄС накладає санкції на всіх, хто допомагає йому, виглядає логічним, щоб Служба зовнішніх справ також розглянула справу Карлсона - сказав він.

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Слід пам'ятати, що путін є не просто президентом країни-агресора, але й розшукується Міжнародним кримінальним судом і звинувачується в геноциді та військових злочинах. Карлсон хоче надати трибуну комусь, кого звинувачують у злочинах геноциду - це неправильно. Якщо путіну є що сказати, він повинен сказати це перед МКС - сказав депутат Європарламенту Урмас Пает, який раніше обіймав посаду міністра закордонних справ Естонії.

Він також зазначив, що Карлсон явно висловлював свою симпатію до режиму путіна, тому цілком може потрапити до санкційного списку за таку пропаганду злочинного режиму. Це стосується, в першу чергу, заборони на в'їзд до країн ЄС.

Контекст

Служба зовнішніх справ ЄС - це дипломатичний орган блоку, відповідальний за зовнішню політику. Для того, щоб внести особу до санкційного списку ЄС, необхідно представити докази на розгляд ЄСЗС. Якщо ЄСЗД визнає докази достатніми, вона може передати справу на розгляд Європейської Ради - органу, що складається з національних лідерів країн ЄС, який приймає остаточне рішення про запровадження санкцій.

Таким чином, будь-які гіпотетичні санкції проти Карлсона можуть бути досить віддаленими, навіть якщо цей крок матиме достатню підтримку серед європейських законодавців і глав держав.

Нагадаємо

Цього тижня Карлсон відвідав росію, де зустрівся з путіним для запису інтерв'ю. Він повідомив, що випустить інтерв'ю вже скоро. Зміст інтерв'ю Карлсона з путіним поки що незрозумілий, але, зважаючи на те, що журналіст тривалий час захищав російську політику, можна очікувати, що воно буде прихильним до москви.

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