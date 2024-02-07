В ЕС предлагают ввести санкции против ведущего Такера Карлсона, который взял интервью у путина

Из-за интервью с путиным Такер Карлсона может попасть под санкции Европейского Союза. Об этом в интервью Newsweek заявили нынешние и бывшие члены Европарламента, передает УНН.

Детали

Работа Карлсона в россии может привести к тому, что бывший ведущий Fox News окажется в конфликте с ЕС, заявил Newsweek бывший премьер-министр Бельгии и нынешний член Европейского парламента Ги Верхофстадт.

Депутат призвал ЕС рассмотреть возможность введения "запрета на въезд" для Карлсона, назвал его "рупором" бывшего президента Дональда Трампа и путина.

Поскольку путин - военный преступник, а ЕС накладывает санкции на всех, кто помогает ему, выглядит логичным, чтобы Служба внешних дел также рассмотрела дело Карлсона - сказал он.

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Следует помнить, что путин является не просто президентом страны-агрессора, но и разыскивается Международным уголовным судом и обвиняется в геноциде и военных преступлениях. Карлсон хочет предоставить трибуну кому-то, кого обвиняют в преступлениях геноцида - это неправильно. Если путину есть что сказать, он должен сказать это перед МУС - сказал депутат Европарламента Урмас Паэт, который ранее занимал должность министра иностранных дел Эстонии.

Он также отметил, что Карлсон явно выражал свою симпатию к режиму путина, поэтому вполне может попасть в санкционный список за такую пропаганду преступного режима. Это касается, в первую очередь, запрета на въезд в страны ЕС.

Контекст

Служба внешних дел ЕС - это дипломатический орган блока, ответственный за внешнюю политику. Для того, чтобы внести лицо в санкционный список ЕС, необходимо представить доказательства на рассмотрение ЕСВД. Если ЕСВД признает доказательства достаточными, она может передать дело на рассмотрение Европейского Совета - органа, состоящего из национальных лидеров стран ЕС, который принимает окончательное решение о введении санкций.

Таким образом, любые гипотетические санкции против Карлсона могут быть достаточно отдаленными, даже если этот шаг будет иметь достаточную поддержку среди европейских законодателей и глав государств.

Напомним,

На этой неделе Карлсон посетил россию, где встретился с путиным для записи интервью. Он сообщил, что выпустит интервью уже скоро. Содержание интервью Карлсона с путиным пока непонятно, но, учитывая то, что журналист долгое время защищал российскую политику, можно ожидать, что оно будет благосклонным к москве.

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