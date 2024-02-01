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У Зеленского заявили, что только полноценный трибунал позволит снять иммунитет путина

У Зеленского заявили, что только полноценный трибунал позволит снять иммунитет путина

Киев  •  УНН

01 февраль 2024, 16:29  •  17734 просмотра

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Сейчас 40 стран ведут переговоры о создании Специального трибунала для суда над высшими руководителями россии за преступление агрессии. Правительство Нидерландов предложило разместить такой трибунал у себя. В ОП отметили, что создание международного, а не гибридного трибунала станет лучшим способом снятия соответствующих иммунитетов.

Офис президента поддерживает создание Специального международного трибунала через процедуру голосования в Генеральной Ассамблее ООН или путем подписания международного договора с обязательной отменой иммунитетов троицы российских лидеров - президента, премьер-министра и главы мид рф. Об этом заявил заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов во время конференции, передает УНН.

"Мы призываем юристов и экспертов рассмотреть вопрос о том, как будущий трибунал мог бы преодолеть иммунитет "тройки": президента, премьер-министра и министра иностранных дел россии и судить их за преступление агрессии, совершенное против Украины. Учитывая свое глобальное влияние и историческое лидерство в вопросах прав человека Великобритания может сыграть жизненно важную роль в дальнейшей мобилизации международной поддержки этого предложения", - заявил Андрей Смирнов.

Смирнов отметил, что создание международного, а не гибридного трибунала станет лучшим способом снятия соответствующих иммунитетов.

Также заместитель председателя ОП отметил, что многие страны обеспокоены тем, что гибридная модель трибунала сделает невозможным перспективу привлечения к ответственности путина, лукашенко, лаврова и других высокопоставленных руководителей, поскольку "они будут пользоваться личным иммунитетом перед внутренним гибридным трибуналом".

Кроме того, он напомнил, что сейчас 40 стран ведут переговоры о создании Специального трибунала для суда над высшими руководителями россии за преступление агрессии. Правительство Нидерландов предложило разместить такой трибунал у себя.

Напомним

В июне прошлого года народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщал, что Украина настаивает на создании специального международного трибунала, чтобы привлечь российского диктатора и его пособников к ответственности за развязанную войну. Ожидается, что спецтрибунал может заработать уже в 2024 году

Павел Башинский

Павел Башинский

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У Зеленского заявили, что только полноценный трибунал позволит снять иммунитет путина

Сейчас 40 стран ведут переговоры о создании Специального трибунала для суда над высшими руководителями россии за преступление агрессии. Правительство Нидерландов предложило разместить такой трибунал у себя. В ОП отметили, что создание международного, а не гибридного трибунала станет лучшим способом снятия соответствующих иммунитетов.

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