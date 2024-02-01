У Зеленского заявили, что только полноценный трибунал позволит снять иммунитет путина
Киев • УНН
Сейчас 40 стран ведут переговоры о создании Специального трибунала для суда над высшими руководителями россии за преступление агрессии. Правительство Нидерландов предложило разместить такой трибунал у себя. В ОП отметили, что создание международного, а не гибридного трибунала станет лучшим способом снятия соответствующих иммунитетов.
Офис президента поддерживает создание Специального международного трибунала через процедуру голосования в Генеральной Ассамблее ООН или путем подписания международного договора с обязательной отменой иммунитетов троицы российских лидеров - президента, премьер-министра и главы мид рф. Об этом заявил заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов во время конференции, передает УНН.
"Мы призываем юристов и экспертов рассмотреть вопрос о том, как будущий трибунал мог бы преодолеть иммунитет "тройки": президента, премьер-министра и министра иностранных дел россии и судить их за преступление агрессии, совершенное против Украины. Учитывая свое глобальное влияние и историческое лидерство в вопросах прав человека Великобритания может сыграть жизненно важную роль в дальнейшей мобилизации международной поддержки этого предложения", - заявил Андрей Смирнов.
Смирнов отметил, что создание международного, а не гибридного трибунала станет лучшим способом снятия соответствующих иммунитетов.
Также заместитель председателя ОП отметил, что многие страны обеспокоены тем, что гибридная модель трибунала сделает невозможным перспективу привлечения к ответственности путина, лукашенко, лаврова и других высокопоставленных руководителей, поскольку "они будут пользоваться личным иммунитетом перед внутренним гибридным трибуналом".
Кроме того, он напомнил, что сейчас 40 стран ведут переговоры о создании Специального трибунала для суда над высшими руководителями россии за преступление агрессии. Правительство Нидерландов предложило разместить такой трибунал у себя.
Напомним
В июне прошлого года народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщал, что Украина настаивает на создании специального международного трибунала, чтобы привлечь российского диктатора и его пособников к ответственности за развязанную войну. Ожидается, что спецтрибунал может заработать уже в 2024 году
У Зеленского заявили, что только полноценный трибунал позволит снять иммунитет путина
Сейчас 40 стран ведут переговоры о создании Специального трибунала для суда над высшими руководителями россии за преступление агрессии. Правительство Нидерландов предложило разместить такой трибунал у себя. В ОП отметили, что создание международного, а не гибридного трибунала станет лучшим способом снятия соответствующих иммунитетов.
Россияне обстреливают Херсон с оккупированного левого берега, в городе слышны взрывы - МВА
Российские войска обстреляли Херсон с левого берега Днепра, повредив автомобиль скорой помощи.
"Заражены" более двух тысяч компьютеров: в Госспецсвязи предотвратили хакерскую атаку на госпредприятие
Специалисты Госспецсвязи помешали хакерам получить удаленный доступ к более 2000 компьютеров на государственном предприятии, которые были заражены вредоносным программным обеспечением DIRTYMOE.
На мой взгляд Третья мировая война уже началась - Лубинец
Украинский омбудсмен выразил мнение, что Третья мировая война уже началась, и демократические страны, такие как Украина, борются против авторитарных режимов, которые поддерживают российское вторжение.
12 лет тюрьмы получил военнослужащий рф, который пытал жителей Херсонщины
Российского военнослужащего приговорили к 12 годам лишения свободы за задержание и пытки жителей Херсона с проукраинскими взглядами с начала оккупации региона.
Крымский активист Евгений Каракашев вышел на свободу после 6 лет колонии
Крымский активист Евгений Каракашев был освобожден из российской тюрьмы после 6 лет заключения за якобы призывы к терроризму в социальных сетях.
На выборах в ВТО будут голосовать российские военные, чтобы имитировать явку на участках
Российские военные планируют привлечь к голосованию на фейковых выборах на оккупированных украинских территориях, чтобы искусственно завысить явку и легитимизировать российский контроль.
"У меня лично ни с кем нет конфликта": Буданов не стал втягиваться в обсуждение слухов о возможной замене Залужного - CNN
Руководитель военной разведки Украины не стал привлекаться к обсуждению слухов о возможной замене Главнокомандующего ВСУ, указывает CNN.
Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе посетит Киев и ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ посетит Киев для переговоров на высоком уровне, а на следующей неделе поедет на Запорожскую атомную электростанцию в Украине, чтобы обсудить вопросы ядерной безопасности и кадровые проблемы на оккупированном объекте.
США считают, что военную базу в Иордании атаковал иранский беспилотник - СМИ
США пришли к выводу, что военную базу в Иордании атаковал беспилотник иранского производства.