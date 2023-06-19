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Спеціальний трибунал проти росії за злочини агресії може запрацювати вже у 2024 році – Веніславський

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Україна наполягає на створенні спеціального міжнародного трибуналу, щоб притягнути російського диктатора та його посібників до відповідальності за розв’язану війну. Наразі з цією позицією погодилися 38 країн, дискусії щодо формату продовжуються. Очікується, що спецтрибунал може запрацювати вже у 2024 році, повідомив народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу, передає УНН.

Спеціальний трибунал проти росії за злочини агресії може запрацювати вже у 2024 році – Веніславський

Деталі

За словами Веніславського, питання притягнення путінського режиму, путіна і його найближчого оточення, за агресивну війну проти України практично вирішене, натомість залишається дискусійним формат майбутнього трибуналу. Він нагадав, що для України є найбільш прийнятним створення окремого спеціального міжнародного трибуналу на зразок Нюрнберзького процесу, який би розслідував злочин агресії.

"Тому, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) в цьому випадку не може розслідувати як окремий злочин агресії, тому що юрисдикція МКС не діє через те, що росія не ратифікувала Римський статут, тут будуть проблеми", - пояснив нардеп.

Веніславський додав, що для притягнення до відповідальності всіх воєнних злочинців, які віддавали і виконували злочинні накази, можуть бути задіяні і МКС, і національні суди, і також міжнародний спеціальний трибунал. За його словами, наразі йде "тривала і плідна дискусія" щодо формату такого трибуналу.

"Для нас є прийнятний окремий спецтрибунал без будь-яких гібридних форматів, на яких наполягають деякі наші партнери - щоб застосовувалася юридична система права України, і брали участь міжнародні судді", - зауважив Веніславський. 

Він поінформував, що Офіс президента спільно з Офісом Генерального прокурора та Офісом міністра юстиції передали партнерам своє бачення, і наразі триває "кропітка діяльність, щоб наша позиція перемогла і ми мали дієвий інструмент, який буде застосовуватися на практиці". Нардеп також повідомив, що на сьогодні 38 країн погодилися, що має бути спеціальний трибунал, частина з них, - що він має відбутися у форматі Нюрнберзького трибуналу.

Цитата

"Щойно ми узгодимо всі позиції і вийдемо на якийсь фінішний варіант, то сам процес утворення такого суду не буде займати дуже багато часу, оскільки вже підготовлені документи. Але я думаю, що оптимістично, щоб цей суд запрацював десь на кінець цього року, хоча реалістично, я думаю, це відбудеться вже в наступному 2024 році", - заявив Веніславський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні 14 червня розповів про проведення наради, де обговорювалося опрацювання кількох сценаріїв створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії.

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