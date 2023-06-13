Ми опрацьовуємо кілька сценаріїв створення спеціального трибуналу - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні розповів про проведення наради, де обговорювалося опрацювання кількох сценаріїв створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії, передає УНН.
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"Відбулась нарада щодо підготовки неминучої, законної та справедливої відповідальності росії за цю агресію. Ми опрацьовуємо кілька сценаріїв створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Злочину, за який повинне відповідати найвище російське керівництво. Злочину, який породив усі інші злочини цієї війни. І така відповідальність обов’язково буде.
Справді, це непросте завдання. Але українці виконали вже стільки непростих завдань, що це не лише точно виконають, а й виконають із задоволенням. Трибунал буде", - сказав Зеленський.
Доповнення
Президент також розповів про зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Гроссі. Він зазначив, що йде активна робота над тим, щоб не допустити будь-яких інцидентів на окупованій росіянами Запорізькій атомній станції.
"Поки там окупанти, ризик є для всього світу, і це очевидно. Лише повна деокупація станції та її повернення під український контроль здатні гарантувати безпеку. І ми зробимо все для цього.
Добре, що МАГАТЕ пропонує відправити до нас, в Україну, групу експертів, які оцінять наслідки знищення росією дамби та інших споруд Каховської ГЕС. Світ повинен знати в усіх деталях, що відбувається та який злочин проти природи й людей скоїла росія. Я сподіваюсь, експерти МАГАТЕ запрацюють уже найближчим часом", - підкреслив Глава держави.
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