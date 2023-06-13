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Обговорили кроки для недопущення інцидентів на ЗАЕС: в ОП повідомили деталі розмови Зеленського і Гроссі

Київ • УНН

 • 953596 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі конкретні кроки, які необхідно здійснити для мінімізації ризиків і недопущення інцидентів на ЗАЕС, а також шляхи взаємодії з МАГАТЕ для цього, передає УНН із посиланням на ОП.

Обговорили кроки для недопущення інцидентів на ЗАЕС: в ОП повідомили деталі розмови Зеленського і Гроссі

Деталі

«Радий вітати вас. Дякую за вашу присутність в Україні. За те, що швидко реагуєте на виклики», – сказав Президент.

Зеленський наголосив, що внаслідок цілеспрямованого підриву Росією дамби Каховської ГЕС, що є найбільшим злочином екоциду сучасності, значно зросли ризики для безпеки Запорізької атомної електростанції. Тому вкрай необхідною є швидка й рішуча реакція міжнародної спільноти на цей зухвалий терористичний акт.

Президент позитивно відзначив присутність інспекторів агентства на ЗАЕС, незаконно окупованій Росією, та привітав намір Рафаеля Гроссі особисто відвідати станцію для того, щоб оцінити ситуацію на місці.

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Глава держави укотре наголосив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на Запорізькій АЕС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення Україною контролю над станцією.

«Під час зустрічі було обговорено конкретні кроки, які необхідно здійснити для мінімізації ризиків і недопущення інцидентів на ЗАЕС, а також шляхи взаємодії з МАГАТЕ для цього», - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський підтримав пропозицію Гроссі відправити в Україну групу експертів МАГАТЕ для оцінки наслідків підриву Каховської ГЕС та підготовки пропозицій щодо конкретних напрямів допомоги для їх подолання.

«Він наголосив на тому, що цій місії буде надане повне сприяння з боку причетних українських установ», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Глава МАГАТЕ Гроссі відвідав Київ і зустрівся із Зеленським.

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