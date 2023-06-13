Обговорили кроки для недопущення інцидентів на ЗАЕС: в ОП повідомили деталі розмови Зеленського і Гроссі

КИЇВ. 13 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі конкретні кроки, які необхідно здійснити для мінімізації ризиків і недопущення інцидентів на ЗАЕС, а також шляхи взаємодії з МАГАТЕ для цього, передає УНН із посиланням на ОП.