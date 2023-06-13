Обсудили шаги для недопущения инцидентов на ЗАЭС: в ОП сообщили детали разговора Зеленского и Гросси

Детали

«Рад приветствовать вас. Спасибо за ваше присутствие в Украине. За то, что быстро реагируете на вызовы», – сказал Президент.

Зеленский отметил, что в результате целенаправленного подрыва россией дамбы Каховской ГЭС, что является крупнейшим преступлением экоцида современности, значительно возросли риски для безопасности Запорожской атомной электростанции. Поэтому крайне необходима быстрая и решительная реакция международного сообщества на этот дерзкий террористический акт.

Президент положительно отметил присутствие инспекторов агентства на ЗАЭС, незаконно оккупированной россией, и приветствовал намерение Рафаэля Гросси лично посетить станцию для того, чтобы оценить ситуацию на месте.

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Глава государства в очередной раз подчеркнул, что единственным способом предотвратить ядерный инцидент на Запорожской АЭС является ее полная демилитаризация, деоккупация и восстановление Украиной контроля над станцией.

«Во время встречи были обсуждены конкретные шаги, которые необходимо осуществить для минимизации рисков и недопущения инцидентов на ЗАЭС, а также пути взаимодействия с МАГАТЭ для этого», - говорится в сообщении.

Также Зеленский поддержал предложение Гросси отправить в Украину группу экспертов МАГАТЭ для оценки последствий подрыва Каховской ГЭС и подготовки предложений по конкретным направлениям помощи для их преодоления.

«Он отметил, что этой миссии будет оказано полное содействие со стороны причастных украинских учреждений», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Глава МАГАТЭ Гросси посетил Киев и встретился с Зеленским.