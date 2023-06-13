Окупанти перешкоджають переведенню енергоблоку ЗАЕС у режим "холодного зупину"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Російські окупанти перешкоджають українському персоналу перевести енергоблока №5 ВП «ЗАЕС» у стан «холодний зупин». Про це УНН повідомляє з посиланням на Держатомрегулювання.
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«Російські окупанти не дозволяють українському персоналу Запорізької АЕС здійснити переведення енергоблока №5 у стан «холодний зупин», як це передбачено розпорядженням Держатомрегулювання від 8 червня 2023 року», - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що про це йшлося під час щотижневої наради з питань комунікації між кризовим центром (IEC) МАГАТЕ та Держатомрегулювання щодо діяльності місії МАГАТЕ на майданчику ЗАЕС.
Як наголосив у ході наради в.о. Голови Держатомрегулювання – Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков, протиправні дії фейкової експлуатуючої організації та російських військових окупантів, які перешкоджають переведенню енергоблока №5 ВП «ЗАЕС» у стан «холодний зупин», є грубим порушенням законодавства у сфері використання ядерної енергії.
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«Сподіваюся, що під час свого чергового візиту на Запорізьку АЕС Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зможе вплинути на російських окупантів та переконати їх у необхідності переведення енергоблока №5 у «холодний зупин». Перешкоджання з боку російських загарбників є нічим іншим, як черговим ядерним шантажем. І відбувається це після вчинення підриву ними Каховської ГЕС, що призвело, фактично, до зникнення Каховського водосховища та загострення питання водозабезпечення ЗАЕС», - зазначив Коріков.
Фахівці МАГАТЕ також зацікавлені і наголошують на важливості доступу до Запорізької ТЕС, а також її відвідного каналу, до ставка-охолоджувача ЗАЕС, щоб краще оцінити ситуацію із забезпеченістю атомної станції резервами води.
Раніше
Енергоблок №5 Запорізької АЕС необхідно негайно вивести у режим "холодного зупину". Відповідне розпорядження видала Державна інспекція ядерного регулювання України.