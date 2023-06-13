Глава МАГАТЕ Гроссі відвідав Київ і зустрівся із Зеленським: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Київ і зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським перед поїздкою на окуповану росією Запорізьку атомну електростанцію. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
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«Рафаель Гроссі відвідав Київ у вівторок, де зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським перед поїздкою на окуповану росією Запорізьку атомну електростанцію України, неподалік від якої минулого тижня було зруйновано (Каховську ГЕС - ред.)», - йдеться в повідомленні.
Додамо
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявляло в неділю, що йому потрібен доступ до майданчика поруч з АЕС для перевірки рівня води після того, як водосховище втратило більшу частину води через руйнування Каховської греблі нижче за течією.
У бесіді з журналістами в Києві Гроссі сказав, що безпосередньої небезпеки немає, але ситуація «серйозна».
«Це крок у неправильному напрямку. Це ще один крок до послаблення системи безпеки, яка є на будь-якій атомній електростанції», - сказав Гроссі.
Гроссі зазначив, що його відвідування об'єкта у вівторок ввечері дасть змогу точніше оцінити ризик.
Нагадаємо
Гендиректор МАГАТЕ планує здійснити третій візит на Запорізьку АЕС.
Як повідомили в Міненерго, за даними моніторингу, рівень води в ставці-охолоджувачі ЗАЕС після підриву окупантами Каховської ГЕС становить 16,67 м. Однак експерти МАГАТЕ звернулися до окупантів щодо надання ширшого доступу місії до території та, відповідно, перевірки даних про рівень води.