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Глава МАГАТЭ Гросси посетил Киев и встретился с Зеленским: что известно

Киев • УНН

 • 1103953 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Киев и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским перед поездкой на оккупированную рф Запорожскую атомную электростанцию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Глава МАГАТЭ Гросси посетил Киев и встретился с Зеленским: что известно

Цитата

«Рафаэль Гросси посетил Киев во вторник, где встретился с президентом Владимиром Зеленским перед поездкой на оккупированную россией Запорожскую атомную электростанцию Украины, недалеко от которой на прошлой неделе была разрушена (Каховская ГЭС – ред.)», - говориться в сообщении.

Добавим

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляло в воскресенье, что ему необходим доступ к площадке рядом с АЭС для проверки уровня воды после того, как водохранилище потеряло большую часть воды из-за разрушения Каховской плотины ниже по течению.

В беседе с журналистами в Киеве Гросси сказал, что непосредственной опасности нет, но ситуация «серьезная».

«Это шаг в неправильном направлении. Это еще один шаг к ослаблению системы безопасности, которая есть на любой атомной электростанции», - сказал Гросси.

Гросси отметил, что его посещение объекта во вторник вечером позволит более точно оценить риск.

Напомним

Гендиректор МАГАТЭ планирует совершить третий визит на Запорожскую АЭС.

Как сообщили в Минэнерго, по данным мониторинга, уровень воды в ставке-охладителе ЗАЭС после подрыва оккупантами Каховской ГЭС составляет 16,67 м. Однако эксперты МАГАТЭ обратились к оккупантам о предоставлении более широкого доступа миссии к территории и, соответственно, проверке данных об уровне воды.

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