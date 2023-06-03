Гендиректор МАГАТЕ планує здійснити третій візит на Запорізьку АЕС

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"Зі встановленням п’яти принципів, і моїм наміром повідомляти про будь-які порушення, важливо, щоб я знову поїхав на станцію, щоб оцінити події, що відбуваються з моменту мого останнього візиту наприкінці березня", - наголосив Гроссі.

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Він також заявив, що загальна ситуація на ЗАЕС "залишається вкрай нестабільною та потенційно небезпечною", зокрема через те, що станція вже три місяці залишається без зовнішнього резервного джерела живлення. Зазначається, що ЗАЕС продовжує покладатися на єдину діючу лінію електропередачі 750 кВ для зовнішньої електроенергії, необхідної для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки. До війни на заводі було чотири такі сторонні лінії електропередач.

За даними агентства, резервна лінія електропередач 330 кВ, яка була пошкоджена 1 березня, досі не відремонтована. Згідно із заявою української сторони, військові дії завадили експертам безпечно дістатися місця, розташованого на підконтрольній території Україні для ремонту. Відсутність будь-яких резервних варіантів, як пояснює МАГАТЕ, означає, що після відключення лінії 750 кВ, як це сталося востаннє 22 травня, АЕС буде змушена покладатися на аварійні дизель-генератори.

Згідно з інформацією агентства, російський "росатом" працює над усуненням пошкодженого обладнання, щоб відновити три ЛЕП 330 кВ на території, підконтрольній рф. Однак, групі експертів МАГАТЕ досі не надали доступ до ТЕС для оцінки ситуації, попри "запевнення "росатома", що вони можуть туди поїхати".

"Наші експерти повинні отримати доступ до Запорізької ТЕС, щоб на власні очі побачити, як виглядає поточна ситуація і чи можливо там відновити резервне живлення", - наголосив гендиректор.

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Крім цього, "напруженість ситуації" підкреслюють два вибухи наземних мін неподалік ЗАЕС, йдеться в повідомленні. Гроссі також висловив занепокоєння з приводу відключення автоматичної передачі даних з восьми станцій радіаційного моніторингу, розташованих поблизу ЗАЕС, 17 травня.

Він повідомив, що Україна надає дані до Міжнародної інформаційної системи радіаційного моніторингу МАГАТЕ (IRMIS). У разі відсутності автоматичного зв'язку, дані щоденного радіаційного моніторингу з восьми станцій надають групі МАГАТЕ на ЗАЕС і згодом оприлюднюють на IRMIS.

"Я сподіваюся, що незабаром ми зможемо відновити надійне з’єднання, щоб продовжити моніторинг рівня радіації. Це життєво важливо для ядерної безпеки", - підкреслив Гроссі, додаючи, що агентство вирішує це питання з керівництвом станції та відповідними посадовими особами.

Гендиректор також відзначив, що запланована ротація нинішньої групи експертів МАГАТЕ на місці, восьма за рахунком з моменту створення місії у вересні минулого року, була відкладена через місцеві погодні умови. Гроссі підкреслив, що важливо дотримуватися п’яти принципів із захисту окупованої Запорізької АЕС, представлених ним на засіданні Ради безпеки ООН.

Нагадаємо

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі на засіданні Ради безпеки ООН озвучив п’ять принципів забезпечення безпеки Запорізької атомної електростанції.