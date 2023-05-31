Гендиректор МАГАТЕ назвав п'ять принципів із захисту окупованої ЗАЕС

Деталі

Так, відповідні принципи передбачають наступне:



Не можна здійснювати жодних атак з боку ЗАЕС або щодо неї, зокрема спрямованих на сховище відпрацьованого ядерного палива, іншу критичну інфраструктуру або персонал.



ЗАЕС не повинна використовуватися як сховище або база для військовослужбовців та зберігання важкого озброєння, наприклад, реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем і боєприпасів, танків.



Не можна піддавати ризику електрозабезпечення ЗАЕС. Має бути гарантованим й убезпеченим постійне зовнішнє живлення станції.



Усі споруди, системи й компоненти, необхідні для безпечної та надійної роботи ЗАЕС, повинні бути захищені від нападів.



Не повинно відбуватись жодних дій, що підривають ці принципи.



Гендиректор МАГАТЕ запевнив, що представники організації стежитимуть за їх виконанням і публічно повідомлятимуть про будь-які порушення.

Доповнення

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що головними принципами ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції, яку захопили війська рф, передбачають повну демілітаризацію та деокупацію.