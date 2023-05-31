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Гендиректор МАГАТЭ назвал пять принципов по защите оккупированной ЗАЭС

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на заседании Совета безопасности ООН озвучил пять принципов обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

Детали

Соответствующие принципы предусматривают следующее:

  • Нельзя осуществлять никаких атак со стороны ЗАЭС или в отношении нее, в частности направленных на хранилище отработанного ядерного топлива, другую критическую инфраструктуру или персонал.
  • ЗАЭС не должна использоваться как хранилище или база для военнослужащих и хранения тяжелого вооружения, например, реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и боеприпасов, танков.
  • Нельзя подвергать риску электрообеспечение ЗАЭС. Должно быть гарантировано и обеспечено постоянное внешнее питание станции.
  • Все сооружения, системы и компоненты, необходимые для безопасной и надежной работы ЗАЭС, должны быть защищены от нападений.
  • Не должно происходить никаких действий, подрывающих эти принципы.

Гендиректор МАГАТЭ заверил, что представители организации будут следить за их выполнением и публично сообщать о любых нарушениях.

Дополнение

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета безопасности ООН заявил, что главными принципами ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции, которую захватили войска рф, предусматривают полную демилитаризацию и деоккупацию.

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