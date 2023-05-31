Кислиця в ООН: Безпека ЗАЕС можлива лише за повної демілітаризації та деокупації
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Головними принципами ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), яку захопили війська рф, передбачають повну демілітаризацію та деокупацію. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН, повідомляє УНН.
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Кислиця зауважив, що росія досі активно використовує ЗАЕС у військових цілях. На станції розміщено близько півтисячі солдатів та 50 одиниць важкого озброєння.
Дипломат повідомив, що у турбінних залах 1, 2 та 4 енергоблоків станції знаходяться не лише російська військова техніка, а й боєприпаси та вибухові речовини.
У своєму виступі на Радбезі ООН Кислиця наголосив, що Україна враховує п'ять принципів ядерної безпеки ЗАЕС, сформульованих генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.
"Однак ці принципи мають бути доповнені вимогою повної демілітаризації та деокупації станції", - наголосив дипломат
Доповнені вимоги:
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виведення військ та решти російського персоналу, що незаконно перебувають на ЗАЕС,
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гарантії безперебійного електропостачання станції з території, підконтрольної українському уряду;
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гуманітарний коридор для забезпечення ротації управлінського, експлуатаційного та ремонтного персоналу ЗАЕС для підтримки її у безпечному стані.
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Кислиця додав, що Україна наполягає на включенні даних елементів до нової резолюції Ради керівників МАГАТЕ, якщо документ буде запропоновано для прийняття на наступній сесії.
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