росія найближчим часом готує провокацію з ударом по ЗАЕС - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Окупанти готують масштабні провокації зі створення осередку радіаційної небезпеки, інформує ГУР МО України в Telegram, передає УНН.
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"В найближчі години рашисти готують масштабну провокацію з імітації аварії на Запорізькій атомній електростанції. Для цього буде проведено удар безпосередньо по території ЗАЕС. Після цього буде оголошено про аварійний витік радіоактивних речовин. В інциденті традиційно буде звинувачено Україну", - інформує розвідка.
Деталі
Щоб максимально приховати свої дії рашисти зірвали заплановану на сьогодні ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ, додали в ГУР.
"Мета цієї акції - спровокувати міжнародну спільноту на проведення детального розслідування під час якого буде зупинено всі бойові дії. Таким чином рашисти сподіваються отримати жадану паузу, яку використають для перегрупування окупаційного контингенту та зупинки українського контрнаступу".
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