Ситуація на Запорізькій АЕС "надзвичайно вразлива" - директор МАГАТЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція "перебуває в надзвичайно вразливій ситуації" після того, як на станції стався черговий блекаут. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку Гроссі у Twitter.
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"Українська ЗАЕС сьогодні вранці втратила всю зовнішню електроенергію всьоме за час конфлікту, що змусило її покладатися на аварійні дизельні генератори. Ситуація з ядерною безпекою на станції надзвичайно вразлива. Ми повинні погодитися захистити станцію зараз; це не може продовжуватися", - написав він.
Доповнення
Внаслідок ворожого терористичного обстрілу в ніч на 22 травня відключилась остання високовольтна лінія, з якої для власних потреб живилась тимчасово окупована Запорізька АЕС.
НЕК "Укренерго" повідомило, що станом на зараз лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС, відновлено.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у межах саміту "Групи семи" у неділю, 22 травня, заявив, що росія повинна передати ЗАЕС під повний контроль України та МАГАТЕ.