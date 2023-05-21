Зеленський: рф повинна передати ЗАЕС під повний контроль України та МАГАТЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. росія повинна передати ЗАЕС під повний контроль України та МАГАТЕ. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у межах саміту "Групи семи", передає УНН.
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Так, Президент України під час візиту до Японії заявив, що росія має припинити свій ядерний шантаж і передати контроль над тимчасово окупованою Запорізькою АЕС Україні та МАГАТЕ.
"Тут у Хіросімі я для того, щоб світ почув український заклик до об'єднання. росія розтоптала все цивілізоване. Понад рік вона продовжує окупацію нашої найбільшої в Європі АЕС...
Україна запропонувала формулу миру, пунктом якої є радіаційна та ядерна безпека. росія повинна відмовитися від радіаційного і ядерного шантажу світу, повинна передати АЕС, яку зараз окупує, під повний контроль України і МАГАТЕ", – сказав Зеленський.
Він додав, що Україна як ніхто інший знає - що таке радіаційна катастрофа. Тож, світ має діяти, аби зупинити росію.
"Якщо хтось у світі ще здатен ігнорувати інші воєнні злочини росії, такий її злочин проти людства точно мусить спонукати до дій кожного. Це кажемо ми - Україна, якій довелося пережити радіаційну катастрофу Чорнобильську 1986 року.
Уявіть, саме через цю зону російські війська вели наступ. Вони рили окопи прямо в тих лісах, де ще за радянських часів закопували забруднені радіацією матеріали. Якщо залишити без наслідків такий рівень зла і дурості, який є в діях росії, світ неминуче стане руїною. Це лише питання часу, коли інші злочинці на державних посадах захочуть аналогічних воєн", - додав Глава держави.
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