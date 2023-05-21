Зеленский: рф должна передать ЗАЭС под полный контроль Украины и МАГАТЭ

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Президент Украины во время визита в Японию заявил, что россия должна прекратить свой ядерный шантаж и передать контроль над временно оккупированной Запорожской АЭС Украине и МАГАТЭ.

"Здесь в Хиросиме я для того, чтобы мир услышал украинский призыв к объединению. россия растоптала все цивилизованное. Больше года она продолжает оккупацию нашей крупнейшей в Европе АЭС...

Украина предложила формулу мира, пунктом которой является радиационная и ядерная безопасность. россия должна отказаться от радиационного и ядерного шантажа мира, должна передать АЭС, которую сейчас оккупирует, под полный контроль Украины и МАГАТЭ", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина как никто другой знает – что такое радиационная катастрофа. Поэтому мир должен действовать, чтобы остановить россию.

"Если кто-то в мире еще способен игнорировать другие военные преступления россии, такое ее преступление против человечества должно побуждать к действиям каждого. Это говорим мы - Украина, которой пришлось пережить радиационную катастрофу Чернобыльскую в 1986 году".

Представьте, что именно через эту зону русские войска вели наступление. Они рыли окопы прямо в тех лесах, где еще в советское время закапывали загрязненные радиацией материалы. Если оставить без последствий такой уровень зла и глупости, который существует в действиях россии, мир неизбежно станет руиной. Это только вопрос времени, когда другие преступники на государственных должностях захотят аналогичных войн", - добавил Глава государства.

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