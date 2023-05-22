Ситуация на Запорожской АЭС "чрезвычайно уязвима" - директор МАГАТЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция "находится в чрезвычайно уязвимой ситуации" после того, как на станции произошел очередной блэкаут. Об этом информирует УНН, ссылаясь на страницу Гросси в Twitter.
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"Украинская ЗАЭС сегодня утром потеряла всю внешнюю электроэнергию в седьмой раз за время конфликта, что заставило ее полагаться на аварийные дизельные генераторы. Ситуация с ядерной безопасностью на станции чрезвычайно уязвима. Мы должны согласиться защитить станцию сейчас; это не может продолжаться", - написал он.
Дополнение
В результате вражеского террористического обстрела в ночь на 22 мая отключилась последняя высоковольтная линия, с которой для собственных нужд питалась временно оккупированная Запорожская АЭС.
НЭК "Укрэнерго" сообщило, что по состоянию на сейчас линия электропередачи, питающая Запорожскую АЭС, восстановлена.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в рамках саммита "Группы семи" в воскресенье, 22 мая, заявил, что россия должна передать ЗАЭС под полный контроль Украины и МАГАТЭ.