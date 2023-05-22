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На Запорізькій АЕС через ворожий обстріл черговий блекаут - Енергоатом

На Запорізькій АЕС через ворожий обстріл черговий блекаут - Енергоатом

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Внаслідок ворожого терористичного обстрілу в ніч на 22 травня відключилась остання високовольтна лінія , з якої для власних потреб живилась тимчасово окупована Запорізька АЕС. Уже всьоме з початку окупації ЗАЕС переходить в режим блекауту. Про це інформує УНН з посиланням на повідомлення НАЕК "Енергоатом".

Цитата

«Внаслідок безглуздого терористичного обстрілу рашистами в ніч на 22 травня о 5:26 відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ, з якої для власних потреб живилась тимчасово окупована Запорізька АЕС. Вже всьоме з початку окупації рашистськими терористами української станції (4 березня 2022 року), ЗАЕС переходить в режим блекауту», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що після втрати зовнішнього живлення, яке життєво необхідне для забезпечення роботи насосів охолодження ядерного матеріалу енергоблоків, в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС, запасу палива вистачить на десять діб. Зворотний відлік розпочався, вказали в Енергоатомі.

«У разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу. Подальша окупація ЗАЕС росією, панування на ній нелегітимного непідготовленого рашистського керівництва, яке не несе ніякої відповідальності за ядерну і радіаційну безпеку об‘єкта, постійно погіршує умови підтримання станції на межі ядерної та радіаційної аварії. Ядерний тероризм росії має негайно зупинитись, а загарбники покинути територію станції і міста-супутника Енергодару», - зазначається в повідомленні.

Наголошується, що ЗАЕС негайно має повернутись під повний контроль законного оператору – Енергоатому, з подальшим приведенням станції до нормального режиму експлуатації з поновленням ядерної і радіаційної безпеки об‘єкта.

«Наразі терміново необхідні дії усієї міжнародної спільноти задля виведення рашистських терористичних угрупувань з території Запорізької АЕС, передачі її під повний контроль компетентного легітимного оператора – українського Енергоатома, та відновлення умов збереження ядерної, радіаційної і фізичної безпеки ядерного об‘єкта», - інформує Енергоатом.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що росія повинна передати ЗАЕС під повний контроль України та МАГАТЕ.

У Центрі національного спротиву повідомляли, що окупанти збільшують військову присутність на ЗАЕС в Енергодарі.

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