Військових на Запорізькій АЕС більше, ніж персоналу, який там працює - ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Окупанти збільшують військову присутність на ЗАЕС в Енергодарі, повідомляють у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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“Станом на зараз російських військових на ЗАЕС вже більше, ніж персоналу, що працює на станції. Таким чином окупанти нагнітають ситуацію, щоб і далі проводити ядерний шантаж”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
У ЦНС зазначають, що нещодавно, стало відомо, що окупанти готують попередній план евакуації працівників “росатому” на захопленій Запорізькій атомній електростанції.
Колаборантів та звезених росіянами працівників “росатому” попередили, що незабаром може початись примусова евакуація й тому вони мають надати список родичів та бути готовими терміново виїхати.
Довідково
Військові рф викрадають працівників Запорізької атомної електростанції для “профілактичних бесід” у катівнях, аби ті брали паспорти рф. Ворог створив "кишенькову" професійну спілку, до якої примусово мають приєднатись всі працівники станції, а для вступу необхідно отримати паспорт ворога. Усіх незгодних вивозять та катують.
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