Военных на Запорожской АЭС больше, чем персонала, который там работает - ЦНС

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Оккупанты увеличивают военное присутствие на ЗАЭС в Энергодаре, сообщают в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

Цитата

“По состоянию на сейчас российских военных на ЗАЭС уже больше, чем персонала, работающего на станции. Таким образом оккупанты нагнетают ситуацию, чтобы и дальше проводить ядерный шантаж”, - говорится в сообщении. 

Детали 

В ЦНС отмечают, что недавно стало известно, что оккупанты готовят предварительный план эвакуации работников “росатома” на захваченной Запорожской атомной электростанции.

Коллаборационистов и свезенных россиянами работников “росатома” предупредили, что вскоре может начаться принудительная эвакуация и поэтому они должны предоставить список родственников и быть готовыми срочно уехать.

Справочно 

Военные рф похищают работников Запорожской атомной электростанции для “профилактических бесед” в карцерах, чтобы те брали паспорта рф. Враг создал "карманный" профессиональный союз, к которому принудительно должны присоединиться все работники станции, а для вступления необходимо получить паспорт врага. Всех несогласных вывозят и пытают.

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