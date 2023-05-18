Военных на Запорожской АЭС больше, чем персонала, который там работает - ЦНС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Оккупанты увеличивают военное присутствие на ЗАЭС в Энергодаре, сообщают в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
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“По состоянию на сейчас российских военных на ЗАЭС уже больше, чем персонала, работающего на станции. Таким образом оккупанты нагнетают ситуацию, чтобы и дальше проводить ядерный шантаж”, - говорится в сообщении.
Детали
В ЦНС отмечают, что недавно стало известно, что оккупанты готовят предварительный план эвакуации работников “росатома” на захваченной Запорожской атомной электростанции.
Коллаборационистов и свезенных россиянами работников “росатома” предупредили, что вскоре может начаться принудительная эвакуация и поэтому они должны предоставить список родственников и быть готовыми срочно уехать.
Справочно
Военные рф похищают работников Запорожской атомной электростанции для “профилактических бесед” в карцерах, чтобы те брали паспорта рф. Враг создал "карманный" профессиональный союз, к которому принудительно должны присоединиться все работники станции, а для вступления необходимо получить паспорт врага. Всех несогласных вывозят и пытают.
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