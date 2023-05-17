ЦНС: В окупованому Мелітополі росіяни наставили камер для боротьби з партизанами
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Військові рф активно розвішують відеокамери в тимчасово окупованому Мелітополі, щоб боротися з партизанським рухом. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
Цитата
“Окупанти встановили велику кількість вуличних камер, які мають велику роздільну здатність об’єктива, фокусну відстань і кут огляду. Таким чином росіяни намагаються убезпечити себе від партизанського руху. Однак ці намагання марні, бо окупанти не мають шансів перемогти український спротив”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що окупанти погрожують відключити електрику мешканцям тимчасово окупованих територій Запоріжжя, які відмовляються від російського паспорта.