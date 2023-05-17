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ЦНС: За відмову від паспорта рф окупанти відключатимуть світло мешканцям окупованих територій

ЦНС: За відмову від паспорта рф окупанти відключатимуть світло мешканцям окупованих територій

Київ • УНН

 • 808173 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Окупанти погрожують відключити електрику мешканцям ТОТ, які відмовляються від російського паспорта, повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

росіяни примушують мешканців тимчасово окупованих територіях Запоріжжя переукладати договори про постачання електроенергії, для чого необхідно мати російські «документи».

Для так званого переукладення договору необхідно мати «паспорт» рф, російський «ідентифікаційний код» та «документи на право власності на житло». На оформлення всіх необхідних «документів» окупанти дають 30 днів, інакше відключатимуть помешкання від електроенергії.

Тож, у такий спосіб, як зазначає ЦНС, росіяни роблять неможливим життя на окупованих територіях без російського посвідчення.

Нагадаємо 

Мешканців тимчасово окупованої Запорізької області змушують перереєстровувати свої автівки на російські номери.

Українські Національні Новини

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