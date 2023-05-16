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ЦНС: мешканців окупованої Запоріжчини змушують перереєстровувати автівки на російські номери

ЦНС: мешканців окупованої Запоріжчини змушують перереєстровувати автівки на російські номери

Київ • УНН

 • 587033 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Мешканців тимчасово окупованої Запорізької області змушують перереєстровувати свої автівки на російські номери. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.

Деталі

Так, повідомляється, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області посилились перевірки авто на українських номерах.

Окупанти затримують такі авто на блокпостах та наполегливо "переконують" власників зареєструвати автівку в російських органах влади, погрожуючи, що в майбутньому машини на українських номерах будуть конфісковуватиcь.

Крім того, зазначається, що ворог продовжує більш прискіпливі допити цивільних на блокпостах окупантів.

"Це пов’язано зі страхом контрнаступу Сил Оборони України, що змушує окупантів нервувати та активніше шукати "українські ДРГ", - підкреслили в ЦНС.

Нагадаємо

У ЦНС повідомили, що окупанти тікають з тимчасово окупованого півдня.

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