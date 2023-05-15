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ЦНС: окупанти тікають з тимчасово окупованого півдня

ЦНС: окупанти тікають з тимчасово окупованого півдня

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Окупанти тікають з тимчасово окупованих територій півдня України. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, колаборанти на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської масово втікають до рф.

"Серед зрадників на тимчасово окупованих територій поширюються панічні настрої, і чимало з них вже виїхало з території України.

При цьому керівництво окупаційних адміністрацій заборонило виїжджати значній частині колаборантів, але ті все одно шукають спосіб обійти заборону, сидять на валізах та вивозять свої сім’ї", - повідомляють у ЦНС.

Також, у Центрі національного спротиву зауважують, що поліцаї намагаються дезертирувати з ТОТ Запоріжжя і Херсонщини.

Нагадаємо

У ЦНС повідомили, що окупанти, через спротив місцевих лікарів, відряджають на ТОТ медиків з росії.

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