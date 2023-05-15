ЦНС: оккупанты бегут с временно оккупированного юга

Детали

Как отмечается, коллаборационисты на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской массово бегут в рф.

"Среди предателей на временно оккупированных территорий распространяются панические настроения, и многие из них уже выехали с территории Украины.

При этом руководство оккупационных администраций запретило выезжать значительной части коллаборационистов, но те все равно ищут способ обойти запрет, сидят на чемоданах и вывозят свои семьи", - сообщают в ЦНС.

Также, в Центре национального сопротивления отмечают, что полицаи пытаются дезертировать из ВОТ Запорожья и Херсонщины.

Напомним

В ЦНС сообщили, что оккупанты, из-за сопротивления местных врачей, отправляют на ВОТ медиков из России.