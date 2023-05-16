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ЦНС: жителей оккупированной Запорожской области заставляют перерегистрировать машины на российские номера

ЦНС: жителей оккупированной Запорожской области заставляют перерегистрировать машины на российские номера

Киев • УНН

 • 587032 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Жителей временно оккупированной Запорожской области заставляют перерегистрировать свои машины на российские номера. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Так, сообщается, что на временно оккупированных территориях Запорожской области усилились проверки машин на украинских номерах.

Оккупанты задерживают такие авто на блокпостах и настойчиво "убеждают" владельцев зарегистрировать машину в российских органах власти, угрожая, что в будущем машины на украинских номерах будут конфисковываться.

Кроме того, отмечается, что враг продолжает более придирчивые допросы гражданских на блокпостах оккупантов.

"Это связано со страхом контрнаступления Сил Обороны Украины, что заставляет оккупантов нервничать и активнее искать "украинские ДРГ", - подчеркнули в ЦНС.

Напомним

В ЦНС сообщили, что оккупанты бегут с временно оккупированного юга.

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