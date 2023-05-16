ЦНС: жителей оккупированной Запорожской области заставляют перерегистрировать машины на российские номера

Детали

Так, сообщается, что на временно оккупированных территориях Запорожской области усилились проверки машин на украинских номерах.

Оккупанты задерживают такие авто на блокпостах и настойчиво "убеждают" владельцев зарегистрировать машину в российских органах власти, угрожая, что в будущем машины на украинских номерах будут конфисковываться.

Кроме того, отмечается, что враг продолжает более придирчивые допросы гражданских на блокпостах оккупантов.

"Это связано со страхом контрнаступления Сил Обороны Украины, что заставляет оккупантов нервничать и активнее искать "украинские ДРГ", - подчеркнули в ЦНС.

Напомним

В ЦНС сообщили, что оккупанты бегут с временно оккупированного юга.