ЦНС: За отказ от паспорта рф оккупанты будут отключать свет жителям оккупированных территорий

Детали

россияне заставляют жителей временно оккупированных территориях Запорожской области перезаключать договора о поставках электроэнергии, для чего необходимо иметь российские «документы».

Для так называемого перезаключения договора необходимо иметь «паспорт» рф, российский «идентификационный код» и «документы на право собственности на жилье». На оформление всех необходимых «документов» оккупанты дают 30 дней, иначе будут отключать жилье от электроэнергии.

Таким образом, таким образом, как отмечает ЦНС, россияне делают невозможной жизнь на оккупированных территориях без российского удостоверения.

Напомним

Жителей временно оккупированной Запорожской области заставляют перерегистрировать свои автомобили на российские номера.