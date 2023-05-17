ЦНС: В оккупированном Мелитополе россияне установили камер для борьбы с партизанами

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“Оккупанты установили большое количество уличных камер, имеющих большое разрешение объектива, фокусное расстояние и угол обзора. Таким образом, россияне пытаются обезопасить себя от партизанского движения. Однако эти попытки напрасны, потому что оккупанты не имеют шансов победить украинское сопротивление”, - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее сообщалось, что оккупанты грозятся отключить электричество жителям временно оккупированных территорий Запорожской области, которые отказываются от российского паспорта.