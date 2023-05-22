На Запорожской АЭС из-за вражеского обстрела очередной блекаут - Энергоатом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В результате вражеского террористического обстрела в ночь на 22 мая отключилась последняя высоковольтная линия, через которую для собственных нужд питалась временно оккупированная Запорожская АЭС. Уже в седьмой раз с начала оккупации ЗАЭС переходит в режим блэкаута. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение НАЭК "Энергоатом".
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«В результате бессмысленного террористического обстрела рашистами в ночь на 22 мая в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ, через которую для собственных нужд питалась временно оккупированная Запорожская АЭС. Уже в седьмой раз с начала оккупации рашистскими террористами украинской станции (4 марта 2022 года), ЗАЭС переходит в режим блекаута», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что после потери внешнего питания, необходимого для обеспечения работы насосов охлаждения ядерного материала энергоблоков, в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС, запаса топлива хватит на десять суток. Обратный отсчет начался, отметили в Энергоатоме.
«В случае невозможности возобновления внешнего питания станции в это время может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира. Дальнейшая оккупация ЗАЭС россией, властвование на ней нелегитимного неподготовленного рашистского руководства, которое не несет ответственности за ядерную и радиационную безопасность объекта, постоянно ухудшает условия поддержания станции на грани ядерной и радиационной аварии. Ядерный терроризм россии должен немедленно остановиться, а захватчики покинуть территорию станции и города-спутника Энергодара», - отмечается в сообщении.
Отмечается, что ЗАЭС немедленно должна возвратится под полный контроль законного оператора – Энергоатома, с последующим приведением станции в нормальный режим эксплуатации с восстановлением ядерной и радиационной безопасности объекта.
«Сейчас срочно необходимы действия всего международного сообщества для вывода рашистских террористических группировок с территории Запорожской АЭС, передачи ее под полный контроль компетентного легитимного оператора – украинского Энергоатома, и возобновление условий сохранения ядерной, радиационной и физической безопасности ядерного объекта», - информирует пресс-служба.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что россия должна передать ЗАЭС под полный контроль Украины и МАГАТЭ.
В Центре национального сопротивления сообщали, что оккупанты увеличивают военное присутствие на ЗАЭС в Энергодаре.