Лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС, відновлено - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС, відновлено після ворожого обстрілу. Після знеструмлення у Запоріжжі уже відновили енергопостачання споживачів за резервними схемами. Про це повідомляє НЕК "Укренерго", пише УНН.
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“Укренерго” відновило лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС. Станція переходить на живлення від української енергосистеми", - ідеться у повідомленні.
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"Внаслідок пошкодження високовольтної лінії Запорізька атомна електростанція втратила живлення від енергосистеми і працювала від дизель-генераторів. Це вже всьоме з моменту тимчасової окупації Запорізької АЕС росіяни створюють ядерну та радіаційну небезпеку у зоні АЕС. “Укренерго” доклало максимум зусиль і відновило живлення атомної станції від української енергосистеми", - зазначили в НЕК.
Як вказали у НЕК, "усупереч ранковій атаці ворога енергосистема України працює стабільно, виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів".
"На жаль, енергетична інфраструктура таки зазнала пошкоджень. У Дніпровському регіоні були пошкоджені високовольтні лінії 330-750 кВ, що призвело до відключення однієї з потужних електростанцій у регіоні, а також низки підстанцій “Укренерго” та операторів систем розподілу (обленерго).
Внаслідок цього були знеструмлені споживачі у Запоріжжі. Енергетики вже відновили енергопостачання споживачів за резервними схемами. Видача потужності електростанції поступово відновлюється", - вказали в Укренерго.
Також повідомляється, що "внаслідок атаки росіян пошкоджені мережі обленерго на Дніпропетровщині, живлення відновлюється".
"Попри це у нічні години при зниженому споживанні триває експорт електроенергії у Молдову та Польщу. Імпорт в Україну сьогодні відсутній", - повідомили в компанії.
"Наразі електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але для збереження балансу в вечірні години необхідно ощадливе споживання електроенергії. Просимо перенести використання електроенергії з вечірніх годин (19:00 до 22:00) на ранок, день, або ніч", - зазначили в Укренерго.
Нагадаємо
Вранці в Енрегоамі повідомляли, що на Запорізькій АЕС через ворожий обстріл черговий блекаут.