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Лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС, відновлено - Укренерго

Лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС, відновлено - Укренерго

Київ • УНН

 • 1701529 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС, відновлено після ворожого обстрілу. Після знеструмлення у Запоріжжі уже відновили енергопостачання споживачів за резервними схемами. Про це повідомляє НЕК "Укренерго", пише УНН.

Цитата

“Укренерго” відновило лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС. Станція переходить на живлення від української енергосистеми", - ідеться у повідомленні.

Деталі

"Внаслідок пошкодження високовольтної лінії Запорізька атомна електростанція втратила живлення від енергосистеми і працювала від дизель-генераторів. Це вже всьоме з моменту тимчасової окупації Запорізької АЕС росіяни створюють ядерну та радіаційну небезпеку у зоні АЕС. “Укренерго” доклало максимум зусиль і відновило живлення атомної станції від української енергосистеми", - зазначили в НЕК.

Як вказали у НЕК, "усупереч ранковій атаці ворога енергосистема України працює стабільно, виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів". 

"На жаль, енергетична інфраструктура таки зазнала пошкоджень. У Дніпровському регіоні були пошкоджені високовольтні лінії 330-750 кВ, що призвело до відключення однієї з потужних електростанцій у регіоні, а також низки підстанцій “Укренерго” та операторів систем розподілу (обленерго).

Внаслідок цього були знеструмлені споживачі у Запоріжжі. Енергетики вже відновили енергопостачання споживачів за резервними схемами. Видача потужності електростанції поступово відновлюється", - вказали в Укренерго.

Також повідомляється, що "внаслідок атаки росіян пошкоджені мережі обленерго на Дніпропетровщині, живлення відновлюється".

"Попри це у нічні години при зниженому споживанні триває експорт електроенергії у Молдову та Польщу. Імпорт в Україну сьогодні відсутній", - повідомили в компанії.

"Наразі електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але для збереження балансу в вечірні години необхідно ощадливе споживання електроенергії. Просимо перенести використання електроенергії з вечірніх годин (19:00 до 22:00) на ранок, день, або ніч", - зазначили в Укренерго.

Нагадаємо

Вранці в Енрегоамі повідомляли, що на Запорізькій АЕС через ворожий обстріл черговий блекаут.

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