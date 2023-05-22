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Линия электропередачи, которая питает Запорожскую АЭС, восстановлена - Укрэнерго

Линия электропередачи, которая питает Запорожскую АЭС, восстановлена - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 1701526 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Линия электропередачи, питающая Запорожскую АЭС, восстановлена после вражеского обстрела. После обесточивания в Запорожье уже восстановили энергоснабжение потребителей по резервным схемам. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Цитата

“Укрэнерго” восстановило линию электропередачи, которая питает Запорожскую АЭС. Станция переходит на питание от украинской энергосистемы", - говорится в сообщении.

Детали

"В результате повреждения высоковольтной линии Запорожская атомная электростанция потеряла питание от энергосистемы и работала от дизель-генераторов. Это уже в седьмой раз с момента временной оккупации Запорожской АЭС россияне создают ядерную и радиационную опасность в зоне АЭС. “Укрэнерго” приложило максимум усилий и возобновило питание атомной станции от украинской энергосистемы", - отметили в НЭК.

Как указали в НЭК, "вопреки утренней атаке врага энергосистема Украины работает стабильно, производимой электроэнергии хватает для покрытия потребностей потребителей". 

"К сожалению, энергетическая инфраструктура таки получила повреждения. В Днепровском регионе были повреждены высоковольтные линии 330-750 кВ, что привело к отключению одной из мощных электростанций в регионе, а также ряда подстанций “Укрэнерго” и операторов систем распределения (облэнерго).

В результате этого были обесточены потребители в Запорожье. Энергетики уже восстановили энергоснабжение потребителей по резервным схемам. Выдача мощности электростанции постепенно восстанавливается", - указали в Укрэнерго.

Также сообщается, что "в результате атаки россиян повреждены сети облэнерго в Днепропетровской области, питание восстанавливается".

"Несмотря на это в ночные часы при пониженном потреблении продолжается экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу. Импорт в Украину сегодня отсутствует", - сообщили в компании.

"Сейчас электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, но для сохранения баланса в вечерние часы необходимо экономное потребление электроэнергии. Просим перенести использование электроэнергии с вечерних часов (19:00 до 22:00) на утро, день или ночь", - отметили в Укрэнерго.

Напомним

Утром в Энрегоами сообщали, что на Запорожской АЭС из-за вражеского обстрела очередной блэкаут.

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