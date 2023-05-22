Линия электропередачи, которая питает Запорожскую АЭС, восстановлена - Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Линия электропередачи, питающая Запорожскую АЭС, восстановлена после вражеского обстрела. После обесточивания в Запорожье уже восстановили энергоснабжение потребителей по резервным схемам. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
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“Укрэнерго” восстановило линию электропередачи, которая питает Запорожскую АЭС. Станция переходит на питание от украинской энергосистемы", - говорится в сообщении.
Детали
"В результате повреждения высоковольтной линии Запорожская атомная электростанция потеряла питание от энергосистемы и работала от дизель-генераторов. Это уже в седьмой раз с момента временной оккупации Запорожской АЭС россияне создают ядерную и радиационную опасность в зоне АЭС. “Укрэнерго” приложило максимум усилий и возобновило питание атомной станции от украинской энергосистемы", - отметили в НЭК.
Как указали в НЭК, "вопреки утренней атаке врага энергосистема Украины работает стабильно, производимой электроэнергии хватает для покрытия потребностей потребителей".
"К сожалению, энергетическая инфраструктура таки получила повреждения. В Днепровском регионе были повреждены высоковольтные линии 330-750 кВ, что привело к отключению одной из мощных электростанций в регионе, а также ряда подстанций “Укрэнерго” и операторов систем распределения (облэнерго).
В результате этого были обесточены потребители в Запорожье. Энергетики уже восстановили энергоснабжение потребителей по резервным схемам. Выдача мощности электростанции постепенно восстанавливается", - указали в Укрэнерго.
Также сообщается, что "в результате атаки россиян повреждены сети облэнерго в Днепропетровской области, питание восстанавливается".
"Несмотря на это в ночные часы при пониженном потреблении продолжается экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу. Импорт в Украину сегодня отсутствует", - сообщили в компании.
"Сейчас электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, но для сохранения баланса в вечерние часы необходимо экономное потребление электроэнергии. Просим перенести использование электроэнергии с вечерних часов (19:00 до 22:00) на утро, день или ночь", - отметили в Укрэнерго.
Напомним
Утром в Энрегоами сообщали, что на Запорожской АЭС из-за вражеского обстрела очередной блэкаут.