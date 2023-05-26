россия в ближайшее время готовит провокацию с ударом по ЗАЭС - ГУР

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КИЕВ. 26 мая. УНН. Оккупанты готовят масштабные провокации по созданию очага радиационной опасности, информирует ГУР МО Украины в Telegram, передает УНН.

 

Цитата

"В ближайшие часы рашисты готовят масштабную провокацию по имитации аварии на Запорожской атомной электростанции. Для этого будет проведен удар непосредственно по территории ЗАЭС. После этого будет объявлено об аварийной утечке радиоактивных веществ. В инциденте традиционно будет обвинена Украина", - информирует разведка.

Детали

Чтобы максимально скрыть свои действия рашисты сорвали запланированную на сегодня ротацию персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ, добавили в ГУР.

"Цель этой акции - спровоцировать международное сообщество на проведение детального расследования во время которого будут остановлены все боевые действия. Таким образом рашисты надеются получить вожделенную паузу, которую используют для перегруппировки оккупационного контингента и остановки украинского контрнаступления".

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