Кислица в ООН: Безопасность ЗАЭС возможна только при полной демилитаризации и деоккупации
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Главными принципами ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которую захватили войска рф, предусматривают полную демилитаризацию и деоккупацию. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета безопасности ООН, сообщает УНН.
Детали
Кислица отметил, что россия до сих пор активно использует ЗАЭС в военных целях. На станции размещено около полутысячи солдат и 50 единиц тяжелого вооружения.
Дипломат сообщил, что в турбинных залах 1, 2 и 4 энергоблоков станции находятся не только российская военная техника, но и боеприпасы и взрывчатые вещества.
В своем выступлении на Совбезе ООН Кислица отметил, что Украина учитывает пять принципов ядерной безопасности ЗАЭС, сформулированных генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"Однако эти принципы должны быть дополнены требованием полной демилитаризации и деоккупации станции", - подчеркнул дипломат.
Дополненные требования:
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вывод войск и остального российского персонала, незаконно находящихся на ЗАЭС,
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гарантии бесперебойного электроснабжения станции с территории, подконтрольной украинскому правительству;
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гуманитарный коридор для обеспечения ротации управленческого, эксплуатационного и ремонтного персонала ЗАЭС для поддержания ее в безопасном состоянии.
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Кислица добавил, что Украина настаивает на включении данных элементов в новую резолюцию Совета руководителей МАГАТЭ, если документ будет предложен для принятия на следующей сессии.
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