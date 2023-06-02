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Ситуація на Запорізькій АЕС погіршується з кожним днем - Держатомрегулювання

Ситуація на Запорізькій АЕС погіршується з кожним днем - Держатомрегулювання

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. На майданчику Запорізької АЕС складна ситуація і погіршується з кожним днем. Окупанти демонтують важливі елементи системи, виводять з ладу комп’ютери, майже повністю деградували систему аварійної готовності та реагування на ЗАЕС. Про це в.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков, за даними відомства, повідомив міжнародним партнерам під час зустрічі, пише УНН.

Деталі

В.о. голови Держатомрегулювання під час онлайн-зустрічі повідомив ситуацію на ЗАЕС представникам Єврокомісії, ENSREG, WENRA, Комісії з ядерного регулювання США, Офісу ядерного регулювання Великої Британії та Комісії з ядерної безпеки Канади.

За словами Корікова, російські загарбники продовжують здійснюють шалений тиск на персонал ЗАЕС, вдаються до залякувань, обшуків у приватних помешканнях співробітників станції, забороняють контакти із особами, що перебувають на підконтрольній українському уряду території, при спробі людей покинути окуповану територію – не випускають та погрожують конфіскацією майна.

Цитата

"Представники росатома, які незаконно перебувають на ЗАЕС та фактично є співучасниками воєнних злочинів, що здійснює рф та її військові, вербують персонал, який немає відповідної кваліфікації. Через демонтаж чи викрадення російськими загарбниками важливих елементів систем, виведення з ладу частити комп’ютерної техніки тощо значних зусиль та ресурсів потребує відновлення система фізичного захисту на станції. Окупанти майже повністю деградували систему аварійної готовності та реагування на ЗАЕС", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що за розпорядженням окупаційної «адміністрації», заблоковано передачу інформації з Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) Запорізької АЕС.

«Про цей випадок, який загрожує безпеці на ЗАЕС, український регулятор поінформував МАГАТЕ, однак не отримував повідомлень щодо можливих планованих заходів з боку Агентства для врегулювання цієї ситуації», - сказав Коріков.

Він зазначив, що Держатомрегулювання високо цінує зусилля Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі щодо забезпечення ядерної безпеки на майданчику ЗАЕС, які тривають з вересня 2022 року, і сподівається на швидку імплементацію озвучених на засідання РБ ООН п’яти принципів МАГАТЕ щодо уникнення ядерної аварії найближчим часом, запропонованих на додачу до семи невід’ємних стовпів безпеки МАГАТЕ.

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Відповідно до заяви Генерального директора МАГАТЕ, буде здійснюватися постійний дієвий моніторинг дотримання цих п’яти принципів командою місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС та оперативне інформування з боку МАГАТЕ міжнародної спільноти і України про порушення цих принципів, у разі їх виникнення.

У цьому контексті Олег Коріков вкотре підкреслив, що відновлення систем ядерної безпеки та захищеності на ЗАЕС можливе лише за умови повної деокупації та демілітаризації станції.

Доповнення

Попри заклики МАГАТЕ та світових лідерів російські окупанти продовжують мілітаризацію територію Запорізької атомної електростанції. Як інформує Головне управління розвідки МОУ, наразі територію енергоблоків №1, 2, 4 фактично використовують як логістичну та військову базу.

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