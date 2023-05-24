Попри заклики МАГАТЕ окупанти продовжують мілітарізацію території ЗАЕС - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Попри заклики МАГАТЕ та світових лідерів російські окупанти продовжують мілітаризацію територію Запорізької атомної електростанції. Як інформує Головне управління розвідки МОУ, наразі територію енергоблоків №1, 2, 4 фактично використовують як логістичну та військову базу, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що на цих майданчиках на постійній основі перебуває особовий склад рашистів, бронетехніка та вантажівки. Кількість транспорту та військовослужбовців постійно змінюється.
Біля кожного енергоблока протягом одного дня, як вказано, може перебувати від 5 до 20 одиниць техніки. Ротація відбувається приховано під час комендантської години (з 23.00 до 5.00). Всі вантажівки щільно затентовані. Є інформація, що в них можуть знаходитися боєприпаси та вибухівка, вказали у ГУР.
Цитата
“Співробітників чергових змін, які мають проводити огляд енергоблоків щонайменше 1-2 рази на тиждень, не допускають на контрольовану територію. Тих, хто намагався провести контрольні обходи, піддавали побиттям та катуванням. Декілька з них перебувають в госпіталі у важкому стані. Дії окупантів вже призвели до низки аварійних ситуацій під час яких ЗАЕС відключалась від енергоживлення”, – інформують у відомстві.
Доповнення
Внаслідок ворожого терористичного обстрілу в ніч на 22 травня відключилась остання високовольтна лінія, з якої для власних потреб живилась тимчасово окупована Запорізька АЕС.
Згодом НЕК "Укренерго" повідомило, що лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС, відновлено.
Директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція "перебуває в надзвичайно вразливій ситуації" після того, як на станції стався черговий блекаут.