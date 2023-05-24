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Несмотря на призывы МАГАТЭ, оккупанты продолжают милитаризацию территории ЗАЭС - разведка

Несмотря на призывы МАГАТЭ, оккупанты продолжают милитаризацию территории ЗАЭС - разведка

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Несмотря на призывы МАГАТЭ и мировых лидеров, российские оккупанты продолжают милитаризацию территории Запорожской атомной электростанции. Как информирует Главное управление разведки МОУ, сейчас территорию энергоблоков №1, 2, 4 фактически используют в качестве логистической и военной базы, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на этих площадках на постоянной основе находится личный состав рашистов, бронетехника и грузовики. Количество транспорта и военнослужащих постоянно меняется.

Возле каждого энергоблока в течение одного дня, как указано, может находиться от 5 до 20 единиц техники. Ротация происходит скрыто во время комендантского часа (с 23.00 до 5.00). Все грузовики плотно затентованы. Есть информация, что в них могут находиться боеприпасы и взрывчатка, указали в ГУР.

Цитата

“Сотрудников дежурных смен, которые должны проводить осмотр энергоблоков минимум 1-2 раза в неделю, не допускают на контролируемую территорию. Тех, кто пытался провести контрольные обходы, подвергали избиениям и пыткам. Несколько из них находятся в госпитале в тяжелом состоянии. Действия оккупантов уже привели к ряду аварийных ситуаций, во время которых ЗАЭС отключалась от энергопитания”, – информируют в ведомстве.

Дополнение

Вследствие вражеского террористического обстрела в ночь на 22 мая отключилась последняя высоковольтная линия, с которой для собственных нужд питалась временно оккупированная Запорожская АЭС. 

Позже НЭК "Укрэнерго" сообщила, что линия электропередачи, питающая Запорожскую АЭС, восстановлена.

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция "находится в чрезвычайно уязвимой ситуации" после того, как на станции произошел очередной блэкаут.

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