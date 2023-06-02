Ситуация на Запорожской АЭС ухудшается с каждым днем - Госатомрегулирования

Детали

И.о. председателя Госатомрегулирования во время онлайн-встречи сообщил ситуацию на ЗАЭС представителям Еврокомиссии, ENSREG, WENRA, Комиссии по ядерному регулированию США, Офиса ядерного регулирования Великобритании и Комиссии по ядерной безопасности Канады.

По словам Корикова, российские захватчики продолжают осуществляют огромное давление на персонал ЗАЭС, прибегают к запугиваниям, обыскам в частных домах сотрудников станции, запрещают контакты с лицами, находящимися на подконтрольной украинскому правительству территории, при попытке людей покинуть оккупированную территорию - не выпускают и угрожают конфискацией имущества.

Цитата

"Представители росатома, которые незаконно находятся на ЗАЭС и фактически являются соучастниками военных преступлений, которые осуществляет рф и ее военные, вербуют персонал, который не имеет соответствующей квалификации. Из-за демонтажа или похищения российскими захватчиками важных элементов систем, вывода из строя части компьютерной техники и т.д. значительных усилий и ресурсов требует восстановления система физической защиты на станции. Оккупанты почти полностью деградировали систему аварийной готовности и реагирования на ЗАЭС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по распоряжению оккупационной "администрации", заблокирована передача информации с Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) Запорожской АЭС.

"Об этом случае, который угрожает безопасности на ЗАЭС, украинский регулятор проинформировал МАГАТЭ, однако не получал сообщений о возможных планируемых мерах со стороны Агентства для урегулирования этой ситуации", - сказал Кориков.

Он отметил, что Госатомрегулирования высоко ценит усилия Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси по обеспечению ядерной безопасности на площадке ЗАЭС, которые продолжаются с сентября 2022 года, и надеется на быструю имплементацию озвученных на заседании СБ ООН пяти принципов МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии в ближайшее время, предложенных в дополнение к семи неотъемлемым столпам безопасности МАГАТЭ.

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Согласно заявлению Генерального директора МАГАТЭ, будет осуществляться постоянный действенный мониторинг соблюдения этих пяти принципов командой миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС и оперативное информирование со стороны МАГАТЭ международного сообщества и Украины о нарушении этих принципов, в случае их возникновения.

В этом контексте Олег Кориков в очередной раз подчеркнул, что восстановление систем ядерной безопасности и защищенности на ЗАЭС возможно только при условии полной деоккупации и демилитаризации станции.

Дополнение

Несмотря на призывы МАГАТЭ и мировых лидеров российские оккупанты продолжают милитаризацию территории Запорожской атомной электростанции. Как информирует Главное управление разведки МОУ, сейчас территорию энергоблоков №1, 2, 4 фактически используют как логистическую и военную базу.

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