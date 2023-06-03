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Гендиректор МАГАТЭ планирует совершить третий визит на Запорожскую АЭС

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 июня. УНН. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что планирует осуществить третий с начала полномасштабного вторжения рф в Украину визит на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на последний отчет МАГАТЭ.

Гендиректор МАГАТЭ планирует совершить третий визит на Запорожскую АЭС

Цитата

"С установлением пяти принципов, и моим намерением сообщать о любых нарушениях, важно, чтобы я снова поехал на станцию, чтобы оценить события, происходящие с момента моего последнего визита в конце марта", - подчеркнул Гросси.

Детали

Он также заявил, что общая ситуация на ЗАЭС "остается крайне нестабильной и потенциально опасной", в частности из-за того, что станция уже три месяца остается без внешнего резервного источника питания.  Отмечается, что ЗАЭС продолжает полагаться на единственную действующую линию электропередачи 750 кВ для внешней электроэнергии, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности. До войны на заводе было четыре такие сторонние линии электропередач.

По данным агентства, резервная линия электропередач 330 кВ, которая была повреждена 1 марта, до сих пор не отремонтирована. Согласно заявлению украинской стороны, военные действия помешали экспертам безопасно добраться до места, расположенного на подконтрольной Украине территории для ремонта. Отсутствие каких-либо резервных вариантов, как объясняет МАГАТЭ, означает, что после отключения линии 750 кВ, как это произошло в последний раз 22 мая, АЭС будет вынуждена полагаться на аварийные дизель-генераторы.

Согласно информации агентства, российский "росатом" работает над устранением поврежденного оборудования, чтобы восстановить три ЛЭП 330 кВ на территории, подконтрольной рф. Однако, группе экспертов МАГАТЭ до сих пор не предоставили доступ к ТЭС для оценки ситуации, несмотря на "заверения "росатома", что они могут туда поехать".

"Наши эксперты должны получить доступ к Запорожской ТЭС, чтобы воочию увидеть, как выглядит текущая ситуация и возможно ли там восстановить резервное питание", - подчеркнул гендиректор.

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Кроме этого, "напряженность ситуации" подчеркивают два взрыва наземных мин неподалеку ЗАЭС, говорится в сообщении. Гросси также выразил обеспокоенность по поводу отключения автоматической передачи данных с восьми станций радиационного мониторинга, расположенных вблизи ЗАЭС, 17 мая.

Он сообщил, что Украина предоставляет данные в Международную информационную систему радиационного мониторинга МАГАТЭ (IRMIS). В случае отсутствия автоматической связи, данные ежедневного радиационного мониторинга с восьми станций предоставляют группе МАГАТЭ на ЗАЭС и впоследствии публикуют на IRMIS.

"Я надеюсь, что вскоре мы сможем восстановить надежное соединение, чтобы продолжить мониторинг уровня радиации. Это жизненно важно для ядерной безопасности", - подчеркнул Гросси, добавляя, что агентство решает этот вопрос с руководством станции и соответствующими должностными лицами. 

Гендиректор также отметил, что запланированная ротация нынешней группы экспертов МАГАТЭ на месте, восьмая по счету с момента создания миссии в сентябре прошлого года, была отложена из-за местных погодных условий. Гросси подчеркнул, что важно соблюдать пять принципов по защите оккупированной Запорожской АЭС, представленных им на заседании Совета безопасности ООН.

Напомним

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на заседании Совета безопасности ООН озвучил п’пять принципов обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции.

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