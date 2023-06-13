Оккупанты препятствуют переводу энергоблока ЗАЭС в режим "холодной остановки"

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«Российские оккупанты не позволяют украинскому персоналу Запорожской АЭС осуществить перевод энергоблока №5 в состояние «холодной остановки», как это предусмотрено распоряжением Госатомрегулирования от 8 июня 2023 года», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что об этом шла речь во время еженедельного совещания по вопросам коммуникации между кризисным центром (IEC) МАГАТЭ и Госатомрегулирования относительно деятельности миссии МАГАТЭ на площадке ЗАЭС.

Как отметил в ходе совещания и.о. главы Госатомрегулирования – Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков, противоправные действия фейковой эксплуатирующей организации и российских военных оккупантов, которые препятствуют переводу энергоблока №5 ОП «ЗАЭС» в состояние «холодной остановки», являются грубым нарушением законодательства в сфере использования ядерной энергии.

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«Надеюсь, что во время своего очередного визита на Запорожскую АЭС Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сможет повлиять на российских оккупантов и убедить их в необходимости перевода энергоблока №5 в «холодный останов». Препятствование со стороны российских захватчиков является ничем иным, как очередным ядерным шантажом. И происходит это после совершения ими подрыва Каховской ГЭС, что привело, фактически, к исчезновению Каховского водохранилища и обострению вопроса водообеспечения ЗАЭС», - отметил Кориков.

Специалисты МАГАТЭ также заинтересованы и подчеркивают важность доступа к Запорожской ТЭС, а также ее отводящему каналу, к пруду-охладителю ЗАЭС, чтобы лучше оценить ситуацию с обеспеченностью атомной станции резервами воды.

Ранее

Энергоблок №5 Запорожской АЭС необходимо немедленно вывести в режим "холодного останова". Соответствующее распоряжение выдала Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.