Оккупанты препятствуют переводу энергоблока ЗАЭС в режим "холодной остановки"

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 2580 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 44413 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 98448 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 98745 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 236466 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 125279 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 116080 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 350725 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 82647 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 134936 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
54%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 276174 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 154620 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 110580 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 91186 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 56299 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 236534 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 277028 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 350770 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 334202 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 382710 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 56918 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 91791 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 111183 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 155205 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 75685 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Оккупанты препятствуют переводу энергоблока ЗАЭС в режим "холодной остановки"

Киев • УНН

 • 2666323 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Российские оккупанты препятствуют украинскому персоналу перевести энергоблока №5 ОП «ЗАЭС» в состояние «холодной остановки». Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госатомрегулирование.

Оккупанты препятствуют переводу энергоблока ЗАЭС в режим "холодной остановки"

Цитата

«Российские оккупанты не позволяют украинскому персоналу Запорожской АЭС осуществить перевод энергоблока №5 в состояние «холодной остановки», как это предусмотрено распоряжением Госатомрегулирования от 8 июня 2023 года», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что об этом шла речь во время еженедельного совещания по вопросам коммуникации между кризисным центром (IEC) МАГАТЭ и Госатомрегулирования относительно деятельности миссии МАГАТЭ на площадке ЗАЭС.

Как отметил в ходе совещания и.о. главы Госатомрегулирования – Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков, противоправные действия фейковой эксплуатирующей организации и российских военных оккупантов, которые препятствуют переводу энергоблока №5 ОП «ЗАЭС» в состояние «холодной остановки», являются грубым нарушением законодательства в сфере использования ядерной энергии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гросси посетил Киев и встретился с Зеленским перед поездкой на ЗАЭС

«Надеюсь, что во время своего очередного визита на Запорожскую АЭС Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сможет повлиять на российских оккупантов и убедить их в необходимости перевода энергоблока №5 в «холодный останов». Препятствование со стороны российских захватчиков является ничем иным, как очередным ядерным шантажом. И происходит это после совершения ими подрыва Каховской ГЭС, что привело, фактически, к исчезновению Каховского водохранилища и обострению вопроса водообеспечения ЗАЭС», - отметил Кориков.

Специалисты МАГАТЭ также заинтересованы и подчеркивают важность доступа к Запорожской ТЭС, а также ее отводящему каналу, к пруду-охладителю ЗАЭС, чтобы лучше оценить ситуацию с обеспеченностью атомной станции резервами воды.

Ранее

Энергоблок №5 Запорожской АЭС необходимо немедленно вывести в режим "холодного останова". Соответствующее распоряжение выдала Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,341.20
S&P 500
$5,083.94
Tesla
$233.66
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,999.61
Ethereum
$1,481.66