Останній енергоблок Запорізької АЕС негайно переводять у режим "холодного зупину"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Енергоблок №5 Запорізької АЕС необхідно негайно вивести у режим "холодного зупину". Відповідне розпорядження видала Державна інспекція ядерного регулювання України, передає УНН.
Цитата
«В умовах втрати основного проєктного джерела підживлення бризкальних басейнів, необхідно негайно приступити до переводу енергоблоку №5 ЗАЕС у стан «холодний зупин», поки ще підтримується проєктний режим роботи необхідних систем охолодження», - йдеться в розпорядженні.
Деталі
Як зазначили в Держінспекції, при ухваленні розпорядження враховано такі фактори:
- інформацію ПрАТ «Укргідроенерго» від 6 червня 2023 року про спрацювання Каховського водосховища за декілька діб внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС;
- продовження періодичного обстрілу окупантами промислового майданчику ВП «Запорізька АЕС» та прилеглих територій, внаслідок яких зазнають пошкоджень повітряні лінії зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України;
- припинення з 17 травня 2023 року передачі даних Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) ЗАЕС, що виконує функцію раннього оповіщення;
- деградацію системи аварійного реагування на майданчику ЗАЕС та за його межами в умовах тимчасової окупації рф ЗАЕС, частини Запорізької та Херсонської областей.
Додамо
Обмеження експлуатації енергоблоку №5 Запорізької АЕС діятиме до усунення виявлених порушень.
Присутність постійно діючої міжнародної місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС сприятиме забезпеченню виконання вимог безпеки та контролю за дотриманням основних принципів безпеки, проголошених Генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.
У Держінспекції нагадали, що експлуатація інших енергоблоків ВП «ЗАЕС» - №№ 1, 2, 3, 4, 6 – також обмежена станом «холодний зупин», відповідно до розпоряджень Держатомрегулювання від 18 серпня 2022 року та від 10 лютого 2023 року.