Последний энергоблок Запорожской АЭС немедленно переводят в режим "холодной остановки"

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«В условиях потери основного проектного источника подпитки брызгальных бассейнов, необходимо немедленно приступить к переводу энергоблока №5 ЗАЭС в состояние «холодной остановки», пока еще поддерживается проектный режим работы необходимых систем охлаждения», - говорится в распоряжении.

Детали

Как отметили в Госинспекции, при принятии распоряжения учтены следующие факторы:

- информация ЧАО «Укргидроэнерго» от 6 июня 2023 года о срабатывании Каховского водохранилища за несколько суток в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС;

- продолжение периодического обстрела оккупантами промышленной площадки ОП «Запорожская АЭС» и прилегающих территорий, в результате которых получают повреждения воздушные линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины;

- прекращение с 17 мая 2023 года передачи данных Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) ЗАЭС, выполняющей функцию раннего оповещения;

- деградацию системы аварийного реагирования на площадке ЗАЭС и за ее пределами в условиях временной оккупации рф ЗАЭС, части Запорожской и Херсонской областей.

Добавим

Ограничение эксплуатации энергоблока №5 Запорожской АЭС будет действовать до устранения выявленных нарушений.

Присутствие постоянно действующей международной миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС будет способствовать обеспечению выполнения требований безопасности и контроля за соблюдением основных принципов безопасности, провозглашенных Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

В Госинспекции напомнили, что эксплуатация других энергоблоков ОП «ЗАЭС» - №№ 1, 2, 3, 4, 6 – также ограничена состоянием «холодной остановки», в соответствии с распоряжениями Госатомрегулирования от 18 августа 2022 года и от 10 февраля 2023 года.