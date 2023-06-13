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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Мы прорабатываем несколько сценариев создания специального трибунала - Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении рассказал о проведении совещания, где обсуждалась проработка нескольких сценариев создания специального трибунала по преступлению агрессии, передает УНН.

Мы прорабатываем несколько сценариев создания специального трибунала - Зеленский

Цитата

"Состоялось совещание по подготовке неизбежной, законной и справедливой ответственности россии за эту агрессию. Мы прорабатываем несколько сценариев создания специального трибунала по преступлению агрессии. Преступления, за которое должно отвечать высшее российское руководство. Преступления, которое породило все остальные преступления этой войны. И такая ответственность обязательно будет.

Действительно, это непростая задача. Но украинцы выполнили уже столько непростых задач, что это не только точно выполнят, но и выполнят с удовольствием. Трибунал будет", - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент также рассказал о встрече с генеральным директором МАГАТЭ Гросси. Он отметил, что идет активная работа над тем, чтобы не допустить каких-либо инцидентов на оккупированной россиянами Запорожской атомной станции.

"Пока там оккупанты, риск есть для всего мира, и это очевидно. Только полная деоккупация станции и ее возвращение под украинский контроль способны гарантировать безопасность. И мы сделаем все для этого.

Хорошо, что МАГАТЭ предлагает отправить к нам, в Украину, группу экспертов, которые оценят последствия уничтожения россией дамбы и других сооружений Каховской ГЭС. Мир должен знать во всех деталях, что происходит и какое преступление против природы и людей совершила россия. Я надеюсь, эксперты МАГАТЭ заработают уже в ближайшее время", - подчеркнул Глава государства.

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